Sentencian a 15 años de restricción domiciliaria a mujer que mató al hermano de Arcángel

3

Nevárez Torres no podrá salir de Puerto Rico, estará sujeta a pruebas de dopaje aleatorias y su licencia de conducir será suspendida por cinco años.

4

Por su parte, el reguetonero Austin Santos, mejor conocido como “Arcángel” reaccionó a la sentencia en redes sociales y definió el sistema de justicia de Puerto Rico como una “basura”.

5

“Yo sabía que nada iba a pasar. Siempre he dicho que la Justicia de Puerto Rico no vale nada, nunca he esperado nada de ningún juez de mierda ni su basura de sistema. Mi hermano descansa en paz. Me da tristeza por mi madre que creyó en el sistema. Yo no fallé nunca”, indicó Arcángel en sus redes sociales.