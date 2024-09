Selena Gómez revela que no puede tener hijos: “tengo muchos problemas médicos”

En una entrevista para Vanity Fair, la exestrella de Disney, reveló los problemas médicos, su vida correría peligro, sin embargo, no descartó buscar alternativas para convertirse en mamá en un futuro.

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Selena Gómez reveló que debido a los problemas de salud que ha enfrentado en los últimos años no puede tener hijos.

Y es que, según mencionó la también empresaria, su vida “no es necesariamente como la imaginé”, pues en 2013 fue diagnosticada con lupus y en 2017 su mejor amiga, la hondureña Francia Raisa, le donó un riñón.

Tras estos problemas, Selena no sabía que no podría tener bebés, pues ella solo pensó “que sucedería como le sucede a todo el mundo”.

Sin embargo, aseguró que sobre el tema de la maternidad ya está “en una situación mucho mejor con eso”. De igual forma, reveló: “Considero una bendición que haya personas maravillosas dispuestas a hacer subrogación o adopción, que son dos posibilidades enormes para mí”.

“Me hizo sentir muy agradecida por la existencia de otros canales de comunicación para las personas que se mueren por ser madres. Yo soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese viaje, pero será un poco diferente”, expresó.

Gómez aseguró que no importa cómo se convierta en mamá, pues “al final del día, no me importa. Será mío. Será mi bebé”.

En mayo de 2024, Selena confesó a la revista Time que siempre había planeado adoptar a sus 35 años si todavía estaba soltera, pero actualmente mantiene una relación con el productor musical Benny Blanco desde julio de 2023.