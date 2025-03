Rick Harrison habla por primera vez de la muerte de su hijo: "no hay nada peor"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Rick Harrison, estrella del programa "El Precio de la Historia", habló por primera vez del doloroso duelo que ha vivido tras la muerte de su hijo producto de una sobredosis de fentanilo.

Adam Harrison murió el 19 de enero de 2024 en Las Vegas. Rick y su familia se enteró de su fallecimiento un día después y desde entonces ha llevado un luto permanente en el que afirmó piensa todos los días en su hijo, asimismo aseguró ser el dolor más grande de su vida.

Entre lágrimas, Rick compartió la dura lucha que enfrentó con las adicciones de su hijo desde que él tenía 20 años y todo lo que hizo por ayudarlo a salir de las drogas.

Fue en el canal de YouTube "In Depth with Graham Bensinger" que Rick habló de la problemática de su hijo y lo doloroso que ha sido este año sin él.

"A los 20 años tenía problemas con las drogas. Lo metí en rehabilitación muchas veces y cada vez que le iba bien, volvía a caer", confesó con un evidente dolor y pesar.

Reveló que el problema de su hijo Adam se hizo más grave después de una recaída en la que consumió fentanilo, un opioide sintético más potente que la heroína,

Harrison aseguró que la muerte de su hijo ha sido la experiencia más devastadora de su vida, por lo que afirma no hay un solo día donde no piense en él y se cuestione qué más pudo hacer para salvarlo.

""No hay nada peor que perder un hijo (...) Cuando pierdes a un hijo, te lo cuestionas todo. ¿Podría haberlo hecho diferente? No hay un día en que no piense en él”, expresó.

Relató que hasta pensó en meterlo a la cárcel por dos meses para que se le "pasara", pero volvió a ingerir drogas. "Intentas ayudar, pero nunca ves venir la sobredosis".

Rick Harrison aseguró que la experiencia de perder a su hijo lo llevó a apreciar aún más la vida y a buscar la felicidad.

"Aprecia lo que tienes porque no siempre lo vas a tener. Paso todo el tiempo que puedo con mis hijos y mis nietos. Hablo con ellos casi todos los días”, aseguró.