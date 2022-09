La reacción del bailarín que besó a Bad Bunny en los premios MTV

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Hace unos días el cantante Bad Bunny causó revuelo tras besar a uno de sus bailarines mientras interpretaba el tema “ Titi me preguntó ” durante los premios MTV Video Music Awards.

Junto a videos e imágenes, Nigel O’brian compartió: “Mami y papi mira. otro logro más. VMA’s 2022 y de gira con el artista #1 mundialmente. Y lo mejor de todo, haciendo historia con mis compañeros junto a una mente maestra”.

Añadió: “Todavía no sé cómo procesar que todo sacrificio esté teniendo su recompensa y más cuando es lo que realmente quiero. No me canso de decir lo agradecido que estoy por esto, nunca lo haré”.