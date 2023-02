¿Quién ganará el Oscar a Mejor actor este 2023?

ESTADOS UNIDOS.- Una vez anunciadas las nominaciones a los Oscar 2023, las primeras conjeturas respecto a quiénes se llevarán el oro en las principales categorías ha sido tema vigente en la agenda diaria del entretenimiento.



Por ejemplo, el apartado de Mejor actor cuenta con grandes contendientes en lista, aunque dos de ellos han sido más que alabados por la crítica y premiados en lo que va de la antesala a la gran noche. Brendan Fraser, por su papel en The Whale, y Austin Butler, protagonista de “Elvis”, aspiran con fuerza a llevarse su primer galardón de este tipo.



La ceremonia de los Globos de Oro se rindió ante el trabajo de Butler, quien parece estar viviendo el momento más alto de su carrera hasta ahora, al dar vida al “rey del rock and roll” en la celebrada cinta biográfica. Como dato curioso, de los diez últimos ganadores en este apartado, siete lo han sido por interpretar a un personaje real. Los últimos fueron Will Smith por “El método Williams” (2022) y Rami Malek por Bohemian Rhapsody (2019).



El único elemento que le jugaría en contra al californiano de 31 años es que el biopic de Elvis se estrenó hace ya un tiempo, de forma que su papeleta llegará en segunda instancia de cara a las votaciones. Por lo demás, Butler podría hacerse con la estatuilla por su primer papel protagonista (antes de “Elvis” había tenido roles muy secundarios en cine y televisión) a la altura del resto de grandes competidores.