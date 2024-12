¿Por qué Britney Spears se mudó a México?

1

Los Ángeles, Estados Unidos.- En medio de la celebración de su cumpleaños, la cantante Britney Spears informó que vivirá una nueva etapa en su vida, pues habría decidido cambiar de residencia y mudarse a México.

En un video publicado en sus redes sociales, la cantante, que recientemente obtuvo su soltería tras divorciarse de Sam Asghari, confesó que decidió dejar Estados Unidos por el acoso que recibía de los paparazzis.

“Realmente me duele que los paparazzi hagan que mi cara parezca que llevo una máscara blanca de Jason. Siempre han sido increíblemente crueles conmigo. Sé que no soy perfecta de ninguna manera, pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel y por eso me he mudado a México”, mencionó