“No es soberbia, fue parte de un ejercicio”, aclara Cesia Sáenz tras recibir críticas

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La hondureña Cesia Sáenz volvió a ser duramente criticada por los jueces de La Academia durante el cuarto concierto realizado este sábado, cuando se enfrentó en un dúo con el ecuatoriano Zunio interpretando la canción “Te hubieras ido antes” de Ricardo Montaner.

“Cesia, cuando termina su confesión ante una cámara, dice que ella va a ganar, pero cuando viene hace lo que ella sabe hacer: dar unos pitidos hasta arriba con la voz. Sigues envueltas en este tema de la soberbia y lo que hiciste es muy sencillo, porque lo que hiciste no te cuesta trabajo, Cesia no matizó. Es una gran responsabilidad ser una voz de las que nos ha dado Honduras, porque Honduras nos dio a Angie hace una generación. Entonces, Cesia, te voy a decir que no ganaste”, le dijo Arturo López Gavito.

Por su parte, el resto de jueces cuestionaron la ausencia de interpretación en su participación y hasta cómo lució su vestido.

Pero ha sido la acusación de soberbia lo que ha generado mayor incomodidad para la hondureña y para sus seguidores, pues esta es la segunda ocasión en la que el mismo juez la señala de carecer de humildad.

Estos señalamientos incrementaron luego de que La Academia publicara en sus redes sociales un fragmento en el que ella le decía a sus compañeros que si estuviera en sus zapatos estaría nerviosa, pues ella ganaría.

“Yo que ustedes estaría muy nervioso porque no tienen idea con la hambre que vengo y no tienen idea de cómo revoluciono y cómo me fortalezco cada día, cada minuto, cada segundo”, inició diciendo mientras veía uno a uno a sus rivales en el concurso de canto.

“No voy a parar y yo vine aquí a ganar y no le voy a tener miedo ni lástima a nadie”, afirmó. “Me voy a comer a quien sea para obtener lo que yo quiero y lo que yo deseo porque nadie me lo va a quitar”, añadió.

El clip generó polémica en las redes sociales, pues algunas personas cuestionaron su proceder y hasta la compararon con su compatriota antecesora, Angie Flores, quien siempre se caracterizó por ser muy humilde y educada.

“Ya estoy cansada con eso de la soberbia. Los comentarios que salieron fueron parte de un ejercicio que hicimos nosotros, nos hicieron una entrevista y nosotros teníamos que decir ‘Yo voy a ganar’, pero no fue que yo le dije: ‘Ay, te voy a ganar, Zunio’, nada que ver”, comenzó diciendo la hondureña al ser entrevistada tras el malentendido.

“Fue como para que mejoremos nuestra autoestima y tengamos más confianza al subirnos al escenario. Todos hicimos lo mismo”, continuó.

Y en realidad, el mismo maestro de Cesia, Beto Castillo, tomó la decisión de aclarar lo sucedido en sus propias redes sociales, ante la gran cantidad de ataques que Cesia estaba recibiendo injustamente.

“Como se manejó lo que pasó con Cesia, que si es soberbia, está totalmente equivocado como sacaron de contexto un ejercicio que hicimos en una clase y en el cual todos los alumnos, todos, hasta Emilio que ya había decidido abandonar La Academia tenían que decir por qué habían venido a ganar La Academia y justamente para generar autoconfianza y para poder tener personalidades mucho más agresivas, aguerridas en el escenario y decididas”, explicó el docente.

