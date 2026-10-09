Murió Martha Elena Martínez, la hija de Paquita la del Barrio

Ciudad de México, México.-La muerte de Martha Elena Martínez Viveros, hija de la cantante mexicana Paquita la del Barrio, fue confirmada en Veracruz, México, meses después del fallecimiento de la intérprete de música ranchera, ocurrido en febrero de 2025. La noticia fue dada a conocer por personas cercanas a la familia, que compartieron un mensaje de despedida en Instagram para expresar sus condolencias a los familiares, amigos y allegados de Martha Elena. En la publicación se destacó el vínculo entre madre e hija y se manifestó el deseo de que ambas puedan volver a encontrarse, en un mensaje marcado por el dolor de la pérdida.

Paquito Torres, exmánager de Paquita la del Barrio, ofreció detalles sobre las posibles causas de la muerte de Martha Elena, aunque aclaró que todavía no se ha divulgado información médica oficial que confirme las circunstancias del fallecimiento. Según explicó Torres, la hija de la cantante habría muerto a causa de un “paro respiratorio”, una versión que presentó como preliminar. También describió el deceso como una situación inesperada para las personas cercanas a la familia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Martha Elena residía en Veracruz y se encontraba con sus hijas cuando ocurrió su muerte, de acuerdo con las declaraciones del exrepresentante de la artista. Torres también relató que, semanas antes del fallecimiento, Martha Elena había viajado a Perú junto a una de sus hijas. Durante esa visita conocieron Machu Picchu, uno de los destinos turísticos más reconocidos del país sudamericano.

Además, el exmánager señaló que Martha Elena había participado recientemente en varias celebraciones familiares, por lo que su muerte tomó por sorpresa a quienes formaban parte de su entorno. Martha Elena era hija de Francisca Viveros Barradas, conocida artísticamente como Paquita la del Barrio, una de las voces más reconocidas de la música ranchera mexicana, cuya carrera estuvo marcada por canciones sobre el desamor, la infidelidad y la independencia de las mujeres. Paquita la del Barrio murió en febrero de 2025, a los 77 años, en su residencia de Veracruz. Su trayectoria musical se extendió durante varias décadas y dejó temas que alcanzaron gran popularidad entre el público latinoamericano.