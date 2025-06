Muere de cáncer Ananda Lewis, expresentadora de MTV

"Ella era mi hermanita testaruda que brillaba con luz propia, amaba con fuerza y era mi animadora número uno. Terca y tierna... inteligente como un látigo... terminábamos las oraciones una de la otra. Yo la apoyaba y ella me apoyaba a mí. No hay palabras para expresar la profunda devastación que siento. Mi vida nunca será la misma sin ella. Descansa ahora", escribió en una segunda publicación.

"Al principio mi plan era eliminar el exceso de toxinas de mi cuerpo. Sentía que mi cuerpo es inteligente, lo sé. Nuestros cuerpos están hechos de maravilla", mencionó.

"Decidí conservar el tumor e intentar eliminarlo de mi cuerpo de otra manera... ojalá pudiera volver atrás. Es importante que admita dónde me equivoqué con esto", añadió sobre su proceso.

En enero de este 2025, Lewis publicó en Essence un mensaje de reflexión: "La prevención es la verdadera cura". De igual forma, animó a las mujeres a prestarle atención a su cuerpo.



"No estamos destinados a quedarnos aquí para siempre. Venimos a esta vida, tenemos experiencias y luego nos vamos. Ser sincero contigo mismo cambia tu forma de vivir. No quiero pasar ni un minuto má del necesario sufriendo innecesariamente. Esa, para mí, no es la calidad de vida que me interesa. Cuando llegue el momento de irme, quiero poder mirar atrás y decir: "Lo hice exactamente como quería".