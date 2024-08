Matute evoca los 80’s con su Party Monster Tour en Honduras

Desde los primeros acordes de Celebration de Kool & the Gang, seguida de “Provócame” de Chayanne , la banda evocó recuerdos, gozo y un sinfín de sensaciones en los fanáticos, quienes saltaban, gritaban y coreaban los éxitos más famosos de esa década en un espectáculo que se desplegó a lo largo de tres horas ininterrumpidas.

El Party Monster Tour hizo vibrar el polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con más de 70 covers presentados en un formato de medley que no dejó indiferente a nadie.

Canciones emblemáticas como “Llámame si me necesitas”, “Cuando seas grande”, “Lamento boliviano”, “Cuando pase el temblor” y “Martha tiene un marcapasos” retumbaron en el recinto.

La segunda parte del show no bajó la intensidad, con un medley de cumbias que comenzó con una versión más caribeña de Sweat, seguido por “Que no quede huella”, “Mil horas”, “La negra Tomasa”, y la inolvidable Live is Life de Opus.

La noche continuó con éxitos como “La maldita primavera”, “Tengo mucho que aprender de ti”, “De mí enamórate”, “Toda la vida”, “He venido a pedirte perdón”, “A quién le importa”, “Culpable o no”, “Lo pasado pasado” y “Yo te pido amor”.