Arcángel impuso su “Flow violento” en su regreso a Tegucigalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Buenas noches, Honduras. Yo soy Arcángel, “La Maravilla”. Para los que no me conocen, soy reguetonero”, fue el saludo que marcó el regreso del cantante puertorriqueño en un concierto que le permitió celebrar dos décadas de carrera junto a su público.

Por medio de un repertorio dividido en bloques, tal como él mismo lo denominó, el reguetonero rindió tributo a la memoria de su hermano menor fallecido en 2021. “El sr. Santos”, además título de su disco de 2022, abrió paso a “JS4E”, “No te vayas” y demás temas dedicados a Justin Santos “que está en el cielo y Dios me lo cuida”.

Luego el artista invitado anunció que llegaba el turno de uno de los bloques más especiales de la noche, que contenía “varias de las mejores canciones que han sido escritas por esta mente”, dijo. Y fue así como “Me prefieres a mí”, “Haciéndolo bien lento”, “Hace mucho tiempo”, “Contigo quiero amores” y “Flow violento” elevaron el éxtasis de la jornada.

Una vez oficiado un brindis junto a su público hondureño, fue momento de que Welcome to the Remix hiciera lo suyo. Las colaboraciones más sonadas del intérprete a lo largo de estas dos décadas de trayectoria fueron llegando una a una: “Si se da, remix”, “Travesuras”, “Camuflaje” y “Diles” conformaron esta nueva primera parte.