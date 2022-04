‘Fuimos felices’: Lupillo Rivera recordó su romance con Belinda

“Mucha gente me ha tachado de que hablé mal de ella; jamás he hablado mal de Belinda. Pasamos un tiempo agradable juntos, tuvimos nuestra historia, nuestro tiempo. Y en nuestro tiempo fuimos felices”, señaló.

De modo que Lupillo Rivera, quien estuvo bajo los reflectores durante un tiempo por el polémico tatuaje del rostro de Belinda en su brazo, dejó claro que siempre le deseará lo mejor a la protagonista de ‘Complices al rescate’, pues tuvieron una linda historia juntos.

“Siempre le he deseado lo mejor, siempre le he deseado que sea feliz, que busque su felicidad e identidad con un hombre; que busque al hombre correcto y ojalá que encuentra al que la haga completamente feliz. Nunca le he deseado mal y que siga adelante”, dijo.

También se refirió a los rumores de los costosos regalos que le habría dado a la actriz y aseguró que nunca tuvo que comprarle nada ni darle dinero.

¿Cómo surgió el tatuaje del rostro de Belinda?

El hermano de Jenni Rivera explicó que la idea de tatuarse el rostro de la famosa fue solamente suya. De hecho, Belinda le dijo que no lo hiciera. “Que quede bien claro, Belinda y yo estábamos platicando. Ella me enseñó unas fotos de sus fans -con tatuajes-; había un vato -hombre- que tenía un tatuaje con la cara de ella. Y le dije ‘yo me pongo un tatuaje’ y ella ‘no te lo pones, ni te gusta mi música’.

Fue entonces que durante un viaje a Las Vegas, Lupillo decidió tatuarse el rostro de Belinda en su brazo. “Tengo grabado donde me está diciendo que no me lo haga. Respondí ‘me lo voy a poner porque ya dije que me lo voy a poner’”, agregó. “Tardaron ocho horas en ponérmelo”, concluyó.

Cabe mencionar que luego de romance, el famoso decidió borrarse el tatuaje con un manchón negro, por lo que fue motivo de memes en redes sociales.