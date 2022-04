Esta es la lista de ganadores de los Premios Grammy 2022

Congrats Song Of The Year winner (A Songwriter(s) Award): "Leave The Door Open" - @AndersonPaak , Christopher Brody Brown, Dernst Emile II & @BrunoMars , songwriters ( @silksonic ) #GRAMMYs https://t.co/0D6iC8OYJM pic.twitter.com/sctGPTA68W

Congrats Best Country Album winner - 'Starting Over' @ChrisStapleton #GRAMMYs https://t.co/0D6iC8OYJM pic.twitter.com/RenOHCkBoi

Congrats Best Pop Duo / Group Performance - @DojaCat feat. @SZA "Kiss Me More" #GRAMMYs pic.twitter.com/ERJ2r1eeWS

Congrats Record Of The Year Winner - “Leave The Door Open” @silksonic @BrunoMars @AndersonPaak ✨ #GRAMMYs https://t.co/0D6iC8OYJM pic.twitter.com/RTT1XLDX3J

Congratulations Album Of The Year Winner - ‘We Are’ @JonBatiste #GRAMMYs pic.twitter.com/UJPztlDWy9

Mejor álbum de rock: Medicine At Midnight - Foo Fighters

Mejor álbum de rap: Call Me If You Get Lost — Tyler, The Creator

Mejor álbum de reggae: Beauty In The Silence - Soldiers of Jah Army

Mejor álbum de música urbana: El último tour del mundo - Bad Bunny

Mejor álbum de música pop latina y urbana: Mendó — Álex Cuba

Mejor álbum de rock latino o alternativo: Origen - Juanes

Mejor álbum latino tropical: Salswing! - Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta

Mejor álbum regional mexicano y texano: A mis 80’s - Vicente Fernández

Mejor álbum de pop vocal tradicional: Love For Sale - Tony Bennet y Lady Gaga

Mejor álbum de World Music: Mother Nature - Angelique Kidjo

Mejor video musical: “Freedom” — Jon Batiste