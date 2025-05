"Soy más fuerte de lo que imaginaba": Maity Interiano, la fuerza de una mujer que decidió volver a empezar

A Maity se le ilumina el rostro con una sonrisa sincera al hablar de su compañero de vida. Con ternura en la voz, confiesa: “Anuar es un hombre que tiene a Dios en su corazón. Es un hombre que desde el principio me ha querido, me ha respetado por quien soy, me ha dado mi lugar y se ha dado el suyo”.



En sus palabras se refleja el profundo amor que siente por Anuar Zidan, reconocido productor de televisión y empresario, con quien ha construido una relación basada en el respeto, la fe y el compañerismo. La talentosa periodista hondureña no solo deja entrever el amor que los une, sino también la admiración que siente por el hombre que camina a su lado.