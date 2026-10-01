La millonaria ganancia de Liam Gallagher tras el tour de Oasis: compró una mansión al contado

Cotswolds, Inglaterra.- El integrante de la banda Oasis, Liam Gallagher, pagó unos cuatro millones de libras esterlinas en efectivo (unos 5.3 millones de dólares) por una mansión en los Cotswolds, según los documentos de la compra citados por The Sun. La propiedad fue adquirida con su prometida, Debbie Gwyther, y sin recurrir a financiamiento. El medio británico estima que Liam, junto a Noel, habría ganado cerca de 50 millones de libras con la gira, un número que procede de cálculos aproximados y no de una declaración oficial de los músicos. Según una fuente citada por el diario, los dos hermanos "tienen gente que los asesora en lo referente a sus ganancias". La misma voz asegura que lo ingresado en 2025 es apenas el comienzo y que, al terminar la gira del próximo año, ambos tendrán resuelto su futuro económico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Los reportes publicados a comienzos de 2026 sobre la compra de una casa en la zona, valorada entre 4 y 4.25 millones de libras según el medio, la identificaron como la antigua residencia de Tony Adams, exdefensa y excapitán del Arsenal, en Coates, cerca de Cirencester.

Se trata de una casona de ocho habitaciones asentada en cinco acres, con piscina, canchas de tenis, caballerizas y una cabaña de dos dormitorios. Antes de comprar, Gallagher y Gwyther vivieron desde mayo de 2024 en una finca de once habitaciones en las cercanías de Stroud. Según reportes, pagaban por ella entre 17,000 y 19,000 libras al mes, y la casa figura de nuevo en el mercado con un precio de 4.7 millones de libras. Al instalarse en la región, el cantante saludó a sus nuevos vecinos desde X con un "A toda la gente hermosa de los Cotswolds, vengo en son de paz".

La zona ya cuenta entre sus residentes con los Beckham, Jeremy Clarkson, Kate Moss y Hugh Grant.

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