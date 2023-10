“La Caponera”, Margarita Rosa de Francisco se deja ver al natural y sorprende

“Ahora está de tendencia un filtro en TikTok en donde la gente se ve más vieja y están las reacciones cuando ven esa cara ... Me lo puse y verdad que me aterró tanto que casi traiciono mi consigna de no perderme el espectáculo de mi propio envejecimiento”, compartió Margarita. “Dije no, algo me tengo que hacer para no llegar a allá”, agregó con honestidad.