Héctor Soberón pide una disculpa pública a Michell Vieth

CDMX, México. Es bien sabido que Michelle Vieth y Héctor Soberón tuvieron una relación sentimental de ocho años, tres de los cuales estuvieron casados. La ruptura se dio en medio de un escándalo por la filtración de un video íntimo de la actriz.

A partir de entonces, ambos famosos estuvieron envueltos en una serie de polémicas que han continuado hasta ahora. Por ello, el intérprete de Martín Santillana en la telenovela “Pasión prohibida” quiere cerrar este capítulo definitivamente y, por primera vez, pide perdón a quien fuera su esposa.

”Si la señora Michelle [Vieth] se sintió ofendida por algo que yo haya hecho o comentado, le pido disculpas”, mencionó Soberón a los medios de comunicación. “Solamente ella y yo sabemos que fue lo qué pasó. El pasado no lo podemos cambiar, ha habido muchas entrevistas, programas de televisión, ya no hay nada nuevo que pueda decir, me sigo manteniendo en la misma línea y ustedes saben que nunca he atacado a nadie”.