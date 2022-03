Kanye West acusa a Kim de no dejarlo ver a sus hijos

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La polémica entre Kanye West y Kim Kardashian sigue dando de qué hablar. El rapero insiste en decir en sus redes sociales que su exmujer no lo deja ver a sus hijos.

El nuevo pleito entre la expareja que estuvo casada por más de seis años comenzó cuando West publicó unos pines que su hija tenía en su mochila con el rostro de él y de su madre cuando le “permitieron” verla.

Kim habría reaccionado al post y le pidió a West que dejara de cambiar la narrativa porque él había llevado a los niños a la escuela.

Los medios divulgaron el mensaje de la socialité, por lo que el rapero no dudó en responder y hablar sobre los cambios de horarios que su madre ha hecho.

“A mis hijos no se les permitió al servicio dominical y en varias ocasiones el calendario fue cambiado a último minutos. Lo que me alienó como padre, lo cual es ilegal gracias a Dios. Mi familia se ha roto. Mi nombre ha sido arrastrado y soltado. El novio ha estado tratando de jugar conmigo desde las parodias de SNL. Me han llamado acosador al azar. Ha habido múltiples intentos de encenderme con gas. SKETE llamó a esta persona “soltera legalmente”, mi esposa.

Evité con éxito hacer cualquier cosa que les diera una razón para ponerme una orden de restricción. Ella cree que es divertido tratar de llevarme al límite, pero no los dejé. No pueden juzgar mi estado. El bienestar se basa en la cantidad de tiempo que dejo una publicación de Instagram o en el uso de mi plataforma para asegurarme de mantenerme constante en la vida de mis hijos.

Muchas mamás juegan así en todo el mundo. Pero nadie puede jugar conmigo o con mis hijos. Sé que Kim y SKETE son peones en un juego más grande. Señor, perdónalos. Hice esos videos porque ella ignoró mi mensaje de texto sobre llevar a mis hijos a la iglesia y luego su novio me envió un mensaje de texto y se jactaba de estar en la cama con “mi esposa”. Entonces dime “¿él podría ayudarme?”, dijo Kanye en sus redes sociales.