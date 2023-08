Jungkook de BTS hace historia: lidera las listas globales de Spotify durante cuatro semanas seguidas

SEÚL, COREA DEL SUR.- Jungkook hizo historia como el primer solista coreano en debutar simultáneamente una canción en el Hot 100, Global 200 y Global Excl. U.S. de Billboard cuando su sencillo en solitario Seven (feat Latto) entró en las tres listas en el número 1.

Su tema Seven ahora ha empatado un impresionante récord en manos de Dynamite de BTS. La canción de Jungkook pasó su cuarta semana consecutiva en el No. 1 tanto en el Global 200 como en el Global Excl. U.S.

El histórico debut de la canción también ha convertido a Jungkook en el primer artista masculino de cualquier país en superar los 15 millones de streams el primer día con una canción nueva en Spotify, y sólo el segundo en general, tras Taylor Swift.