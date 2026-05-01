Jon Cryer dice estar abierto a reconciliarse con Charlie Sheen

Con todo, Cryer dijo haber llegado a una conclusión que le sorprendió a él mismo — ya no estaba enojado con Sheen, sino con el público que disfrutó de su caída.

"Tuve muchos sentimientos encontrados respecto a ser parte de eso, porque obviamente es un tipo muy complicado y tuvimos una relación complicada", reconoció el actor.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Jon Cryer se sentó esta semana en el programa matutino The View para hablar, por primera vez con cierta extensión, sobre su relación con Charlie Sheen y sobre lo que significó para él participar en el documental aka Charlie Sheen , disponible en Netflix desde septiembre pasado.

"Ver esa locura y ver a tanta gente disfrutándola fue realmente doloroso", afirmó. "Así que en parte quería contar mi versión de la historia.

"Cryer y Sheen compartieron ocho temporadas de Two and a Half Men entre 2003 y 2011, año en que Sheen fue despedido de la serie tras una serie de episodios públicos vinculados a sus problemas de adicción y a su conflicto abierto con el creador del programa, Chuck Lorre.

Ashton Kutcher tomó el relevo durante las cuatro temporadas restantes. En el documental, Cryer también abordó la brecha salarial que existió entre ambos.

Sheen llegó a cobrar cerca de dos millones de dólares por episodio en su último año; Cryer percibía entonces 550.000. Tras la salida de su compañero, su sueldo subió a 620.000 por capítulo.

Para explicar la diferencia, Cryer recurrió a una analogía política — los contratos de Sheen se dispararon, según él, precisamente porque su vida se estaba desmoronando. Sheen, por su parte, agradeció públicamente a Cryer su presencia en el documental.

"Fue muy bonito que todos aparecieran como lo hicieron", declaró el mes pasado a la revista People. Sobre la posibilidad de retomar el contacto, añadió que cree que Cryer estaría abierto a ello.

El propio Cryer lo confirmó en The View que estaría dispuesto a seguir reparando la relación. "Es curioso porque de vez en cuando sale algún artículo diciendo que estamos peleados, y simplemente no es así", aclaró.