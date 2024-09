Viuda de Moisés Canelo durante homenaje: “No le digo adiós, sino hasta siempre”

12

“A veces, cuando lo tenía abrazado, Moisés me decía que si moría en mis brazos, era la muerte perfecta para él, y prácticamente así fue.

13

No le digo adiós, sino un hasta siempre, porque aunque su cuerpo ya no estará con nosotros, su espíritu sí. Me decía que nunca me iba a dejar sola, y yo sé que él me escucha ahora”, afirmó emocionada por el recuerdo de su esposo.

14

De igual forma, dijo que le daba gracias a Dios por permitirle “la dicha de conocer y vivir con el gran ser humano que fue mi esposo”.

15

Para finalizar, agradeció el apoyo de los artistas hondureños, lo que le hizo sentir orgullosa de ser hondureña y la esposa del “artista más importante de este país, y para mí del mundo entero: Moisés Canelo”