Hijo de Moisés Canelo: “Utilicen el recuerdo de mi papá para inspirarse en valores”

San Pedro Sula, Honduras.- Reiterando el amor de su padre hacia el arte y su inspiración en Honduras para destacarse mundo musical, Max Canelas, hijo del cantautor Moisés Canelo, recordó con orgullo el legado que deja su progenitor tras su sensible fallecimiento.

Su vástago aseguró que el artista hondureño estaría satisfecho de ver el legado que deja y la aceptación del pueblo hondureño, aunque sea en el marco de su fallecimiento

“Yo estoy seguro de que si mi papá ahorita pudiera ver la respuesta que ha tenido todo el pueblo hondureño, se iba a sentir satisfecho, pues porque la verdad es que todo el mundo ahora, pues lastimosamente nos pasa a todos que apreciamos las cosas que tenemos hasta que las perdemos”, declaró a EL HERALDO.

Max recordó las enseñanzas de su progenitor y aseguró que el destacado cantautor hondureño se inspiraba en los valores, la cultura, la educación, donde por medio de la música creo una identidad que lo llevó a destacarse en el ámbito como uno de los cantantes más reconocidos a nivel nacional.

“Lo que más puedo destacar de mi papá y que me enseñó es a creer que Honduras puede ser un país que puede estar en las alturas, él decía que nosotros él creía en un cambio cultural en un cambio donde nosotros como hondureños apreciemos los valores, la cultura la educación la música que por medio del arte podíamos crecer y crear una identidad nacional, que nos hiciera sentir orgulloso a los hondureños y como le digo el tema de mi papá toda la vida fue Honduras”.

No obstante, Max confió a este rotativo que entre las mucha vivencias de su padre se encontraba que “no le gustaba” con los cambios musicales en el país y consideró que la gente ‘ya no apreciaba los valores’ al punto incluso de molestarse.

“Con lo nuevo que él miró que en la sociedad hondureña, que reinaba el reggaeton como la música que todo el mundo le gustaba, cuando miró que la gente ya no apreciaba los valores, él se molestaba mucho por eso entonces yo trataba de decirle que tenía que conformarse y que los tiempos cambiaban y que la gente ya no iba a apreciar lo que él hacía”, declaró.

En ese sentido, Max pidió a la sociedad hondureña inspirarse en los valores, así como lo hacía Canelo en cada uno de su reportorio musical, que lo llevó a cosechar enormes éxitos en el ámbito musical.

“Utilicen el recuerdo de mi papá para inspirarse valores y para seguir adelante y para que todos creamos que así efectivamente Honduras puede estar en las alturas”, declaró a EL HERALDO.

Sobre sus logros a lo largo de su carrera musical, su hijo recordó que estuvo en las disqueras más importantes donde pertenecían referentes de la música mundial como Elvis Presley, José José, entre otros artistas.

“Mi papá estuvo una de las disqueras más grandes del mundo más reconocidas del mundo que es RCA Víctor, la disquera de Elvis Presley, de José José y de otros artistas, así de esa misma talla y mi papá estuvo codeándose con ellos”, reveló a este rotativo.

Además, recordó su participación en el imponente Madison Square Garden asegurando los grandes éxitos cosechados por Canelo a lo largo de los años, pero al mismo tiempo lamentó que en el país no hubo “mucha publicidad”

Estuvo en el maestro en Square Garden en los lugares más grandes de Estados Unidos ya cantar en el Madison Square Garden en Nueva York que es tener éxito y mucha gente creía que mi papá de repente no había tenido éxito lo que pasa que no se siguió digamos toda la carrera de mi papá aquí en Honduras no la seguimos, no hubo publicidad digamos, no hubo atención a todos esos logros que mi papá tuvo.