Esposa de Moisés Canelo: “Me han demostrado el amor que le tienen y se los agradezco”

San Pedro Sula, Honduras.- Con un semblante triste, aún conmovida por el momento, pero agradecida por las muestras de cariño hacia el cantautor hondureño, reaccionó Jemima Miranda, esposa de Moises Canelo, durante el velorio del artista.

Canelo fue repatriado desde Nueva York a San Pedro Sula en horas de la noche de ayer sábado y donde se está llevando a cabo su velatorio y en la misma ciudad será su sepelio este domingo -29 de septiembre-.

En ese sentido, Jemima atendió a EL HERALDO para agradecer las muestras de cariño del pueblo hondureño hacia su esposo y se sintió satisfecha de tomar la decisión que sus restos mortales sean enterrados en Honduras y no en Estados Unidos.

“Todo esto que estoy haciendo lo hago por el pueblo hondureño y no me arrepiento, visto el amor de ustedes para mi esposo y estoy muy conmovida y ha sido muy difícil para mí todo este proceso del día primero, pero ha valido la pena porque me han demostrado el amor que le tienen a Moisés y se los agradezco de corazón,”, aseguró para este rotativo.

La determinación de que Moisés Canelo fuera enterrado en Honduras fue una decisión correcta para su esposa, quien sostuvo que no dudaría en tomar la misma elección.

“Lo volvería a hacer, tomar la misma decisión de que Moisés sea enterrado aquí, en tierras hondureñas”, añadió.

Miranda reiteró su agradecimiento desde que los restos mortales de Canelo se encontraban en Aduanas y desde ahí se le hizo entrega de un arreglo floral, demostrando respeto y cariño hacia el reconocido cantante hondureño.

“Fue muy fácil todo en el aeropuerto, aduanas se portó muy bien, es increíble el amor de la gente con Moisés de hecho, cuando supieron que era él el que venía el grupo de Aduanas le mandó este obsequio y yo me sentía halagada por él, halagada me siento por el amor de todos ustedes del pueblo hondureño con mi esposo”, declaró su esposa.

Miranda definió al autor de “Mensajero del amor” como el ‘esposo perfecto’ y un hombre sencillo y detallista fuera de los escenarios, donde por muchos años brilló con su inigualable voz.

“Un hombre sencillo, amoroso, detallista conmigo, qué más le puedo decir Moisés para mí era el esposo perfecto y yo sé que él me está escuchando, él está aquí”, recordó.

Su esposa confirmó que un derrame cerebral fue el causante del fallecimiento del icónico autor y reveló que Canelo ‘murió feliz’.

“Les puedo decir que él murió muy feliz, fue decisión de Dios yo no quería que se fuera, él no se quería ir, fue una decisión de Dios no tengo nada que reclamarle a Dios me ha dado mucho y junto con ese mucho, me lo dio a él y decidió quitármelo, he pedido a Dios fuerza nada más, yo sé que él está con Dios porque era un hombre bueno”, confió a EL HERALDO.

Entre su exitoso repertorio como “Noche de luna en La Ceiba”, “Amor pirata”, “Río viejo, viejo amigo”, “Esta cobardía”, Miranda reveló a EL HERALDO que grabó una última canción que fue dedicada para su amada esposa, pero que aún no está editada.

“Escribió canciones muy bonitas y había muchas que él me las dedicaba, de hecho la última canción que grabó me la grabó, la tengo, no está editada, la tengo conmigo un día la van a escuchar, es una canción muy linda, de hecho la pusimos el día que nos casamos y un día la van a escuchar”, declaró.

El sepelio del artista está previsto para este domingo, donde familiares, amigos y seguidores le darán el último adiós, querida San Pedro Sula, ciudad que tanto significó para Canelo y que antes de su sepelio, 100 artistas le rendirán homenaje.