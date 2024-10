Halloween se anticipa en streaming con lo mejor del género

4

Además, la miniserie de 1979 Salem’s Lot, también en Max, adapta con maestría la obra de Stephen King. Otras películas destacadas incluyen “La masacre de Texas”, que celebra su 50 aniversario este año y se transmite en Peacock, Amazon Prime Video, Tubi y Pluto TV.

Ahora, los amantes del terror moderno pueden disfrutar de las tres entregas de Terrifier en Amazon Prime Video. Si prefiere un enfoque más psicológico, Get Out de Jordan Peele, en Netflix, sigue siendo un referente del género, mezclando terror y crítica social.

Y para un clásico sangriento, Evil Dead Rise está disponible en Netflix y Max.Las franquicias de terror son siempre una apuesta segura, y este año no es la excepción.

Las películas de Saw, que celebran su 20 aniversario, están disponibles en Peacock y Netflix, mientras que las secuelas de Child’s Play y “Viernes 13” están en Shudder.

Si no ha podido ver los estrenos de terror en cines este año, la mayoría ya están disponibles en streaming. Late Night with the Devil, protagonizada por David Dastmalchian, recrea un programa de entrevistas de 1977 con una niña poseída y está en Shudder.