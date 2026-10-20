Grupo Frontera apuesta por "el dolor" para conquistar nuevos mercados musicales

Miami, Estados Unidos.- Grupo Frontera, ícono del género regional mexicano en la zona limítrofe de Estados Unidos, atribuyó su éxito internacional en países como España, Reino Unido, Suiza e Italia a que la gente se "identifica con el dolor" aunque no hable español o no entienda la letra de sus canciones. "Nosotros sabemos que la gente se identifica mucho más con el dolor que con el amor. Aunque no entiendas el idioma o lo que estoy diciendo, es un mensaje que no ocupa (necesita) palabras y yo siento que eso nos ayuda mucho", indicó el líder del grupo, Adelaido "Payo" Solís, durante la Semana Billboard de la Música Latina en Miami.

La agrupación, originaria de la ciudad fronteriza de McAllen, en Texas, ofreció una charla en la Semana Billboard sobre cómo pasó "De la creatividad local a la expansión internacional", pues la banda comenzó "haciendo música solo para quinceañeras y bodas", recordó Juan Javier Cantú, uno de sus integrantes. Ahora, cuatro años después de alcanzar fama con la versión norteña de "No se va", del grupo colombiano Morat, Grupo Frontera realiza su gira "Triste pero bien c*abrón", en la que además de Estados Unidos y México, han visitado Suiza, España, Reino Unido, Italia, Colombia, Perú, Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador.

El dar shows en Europa fue un "shock", apuntó Juan Javier Cantú, uno de los integrantes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Esta vez que fuimos a Barcelona, Madrid, a Londres, a Italia, fue algo de 'wow'. O sea, lo que estamos haciendo tiene un propósito, o sea, no está en vano. Estamos haciendo a la gente feliz, a la gente salir a sacar todo lo malo que están viviendo, en sí, todo el dolor se les olvida, pero ahí lo sueltan", manifestó Cantú. La banda, conformada por cinco amigos mexicoestadounidenses de la frontera, alcanzó fama con temas como "Un x100to" con Bad Bunny, "Que vuelvas" con Carín León y "La del proceso" con Manuel Turizo sin abandonar su ritmo. Ante su éxito, con casi 39 millones de oyentes mensuales en Spotify, el grupo lanzó en mayo su propio sello discográfico BorderTown Records, con sede en McAllen, para impulsar a talentos del regional mexicano.