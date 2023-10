Letra completa de Feliz por ti, la nueva canción de Lasso

A raíz de los comentarios, el propio Lasso publicó en sus redes sociales un video que lo hace verse anciano, gracias a los filtros, y escribió el mensaje: “Yo con 65 años todavía leyendo comentarios sobre si mi nueva canción se la escribí a mi ex con la que terminé en 2018”.

No querías nada serio

¿Qué cambió? No fui yo

¿Qué cambió? No fui yo (No fui yo)

Aunque me duela tener que admitirlo

Nunca te he visto tan bien

[Estribillo]

Pero no me pidas ser tu amigo

Aunque me lo pidas, no lo haré (No lo haré)

Si él e’ lo quе siempre has querido

Estoy fеliz por ti-i-i

Pero no me pidas olvidarte

Aunque me lo pidas, no lo haré (No lo haré)

Si de otro ya te enamoraste

Estoy feliz por ti

No esperes más de mí, yeah-eh-eh-eh

[Verso 2]

Lo más difícil

Fue darte tus cosas

Imaginarme que no las compartes con otra persona, ah

Lo más difícil

Decirle a mis padres

Que ya no vas a volver nunca más, seguiste adelante, eh-eh

[Pre-Estribillo]

Vi que borraste las fotos conmigo

Para subir las de él

Aunque me duela tener que admitirlo

Nunca te he visto tan bien

[Estribillo]

Pero no me pidas ser tu amigo

Aunque me lo pidas, no lo haré

Si él e’ lo que siempre has querido

Estoy feliz por ti-i-i

Pero no me pidas olvidarte

Aunque me lo pidas, no lo haré

Si de otro ya te enamoraste

Estoy feliz por ti

No esperes más de mí, yeah, oh

[Interludio Instrumental]

[Outro]

Solo puedo ser feliz contigo

Y tú ya no vas a regresar

Sabes bien que miento cuando digo:

”Estoy feliz por ti-i”

Yo no quiero ser solo tu amigo

Yo no quiero solo un café

Sabes bien que miento cuando digo:

”Estoy feliz por ti”

Nunca lo seré

Sin ti