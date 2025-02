Escritor sobre Marilyn Monroe: “era tonta, superficial y usaba a la gente”

2

“Se han escrito muchísimos libros sobre ella y todos parecen absolverla por sus malas acciones, pero yo aquí la condeno”, dice con rotundidad el rey de la novela negra estadounidense, autor de 'LA Confidential' o 'La Dalia Negra' ('The Black Dahlia') .

Lo relativo a Monroe lo dice por “puro instinto”, no es que haya hecho una investigación para escribir este libro, una ficción detectivesca llena de personajes y situaciones reales. Sí leyó, aunque parcialmente, la biografía escrita por el periodista británico Anthony Summers.

“No se prueba nada, es pura especulación, nadie sabe lo que ocurrió”, afirma el escritor estadounidense, que visita España para participar en la tercera edición del Hay Festival de Sevilla.

Aunque la novela se aprovecha de toda esa especulación y misterio, Ellroy no cree que la actriz de 'The Seven Year Itch' o 'Gentlemen Prefer Blondes' fuera una verdadera amenaza para el ' establishment' estadounidense ni para los Kennedy en particular.

“Jack (John Kennedy) y ella solo tuvieron ocho encuentros de una hora, Jack era un hombre de dos minutos”, sostiene refiriéndose a quien fuera presidente de Estados Unidos, asesinado en Dallas en 1963.