EN VIVO: La coronación del rey Carlos III

Carlos fue coronado junto a su esposa Camila como reyes británicos. Desde 1937 no se había coronado una reina consorte en Inglaterra, la última fue la reina Isabel, esposa del rey Jorge VI -abuelo de Carlos-.

11:43 am. El arzobispo bendice el oleo vegano con el que será ungido el rey Carlos durante uno de los momentos más sagrados de la coronación.

Carlos recibe la corona de San Eduardo, que no se había utilizado desde la coronación en 1953 de su madre. Luego el arzobispo de Canterburry menciona: “Dios salve al rey”.

Tras ser coronados, Carlos y Camila ocupan sus respectivos tronos frente a los invitados de la Abadía de Westminster.

Los monarcas regresan las coronas y regalías a la colección real que se mantiene en la Abadía para regresar a sus respectivos asientos.

A las 12:37 tras el rito de la comunión, el arzobispo de Canterbury ofreció una bendición final a los nuevos monarcas.

Luego se cantó el himno “Praise, My Soul, The King of Heaven”, que está basado en el salmo 103.

La ceremonia que estaba planificada para durar dos horas llegó a su fin.

El rey Carlos sale investido con la corona imperial, el orbe y el cetro de la cruz de la Abadía de Westminster.