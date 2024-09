Danna admite haber tenido un romance con Neymar, ¿qué más dijo?

1

Ciudad de México, México.- La actriz y cantante quien ahora se hace llamar solo Danna confesó que mantuvo una relación con el futbolista Neymar, aunque argumentó que fue algo pasajero.

A través del programa “La revuelta”, donde acudió como invitada, la intérprete de “María Belén” inició comentando que ha aprendido sobre futbol gracias a su pareja Álex Hoyer, con quien mantiene una sólida relación desde hace unos cuatro años.

“Pero ¿no es un futbolista tu novio?”, cuestionó David Broncano, el conductor del programa español. “No, no, bueno, juega siempre con la del Madrid, pero no. Ya he estado con futbolistas y no”, respondió Danna.