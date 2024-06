Danna Paola sobre su situación económica: “No tengo mucho dinero”

Aún cuando la también actriz ha participado en diferentes proyectos desde que tenía cuatro años, aseguró a “La resistencia” que no cuenta con una gran cantidad de dinero en su cuenta bancaria.

El problema en cuestión surgió por no haber podido actualizar su nombre en X (antes Twitter) porque ya había un usuario registrado con ese nombre.

Y en un afán por completar su nueva identificación en todas sus redes sociales, la artista les hizo saber a sus seguidores del problema al que se enfrentaba, puesto que luego de hablar con la dueña del usuario “Danna”, la oferta que recibió en medio de las negociaciones le pareció “ridícula”.

“Tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tienen que ayudar porque la señora no quiere y no le voy a pagar 400 mil dólares. Entonces yo digo que hagamos un complot o que nos lo regale. O sea, es mi nombre, el Twitter de la señora qué”, habría dicho la protagonista de “Atrévete a soñar”.