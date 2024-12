Critics Choice Awards 2025: Conclave y Wicked lideran nominaciones

Les siguen de cerca Dune: Part Two y Emilia Pérez con 10 nominaciones, mientras que The Brutalist acumula nueve menciones. Anora y The Substance cierran el grupo de los más destacados con siete nominaciones cada una.

3

Aquí tienes la lista sin puntos, para que al copiar se mantenga todo completo:

4

Mejor Película

5

- A Complete Unknown

6

- Anora - The Brutalist

7

- Conclave - Dune: Part Two

8

- Emilia Pérez

9

- Nickel Boys

10

- Sing Sing

11

- The Substance

12

- Wicked

13

14

Mejor Actor

15

- Adrien Brody – The Brutalist -

16

-Timothée Chalamet – A Complete Unknown

17

- Daniel Craig – Queer

18

- Colman Domingo – Sing Sing

19

- Ralph Fiennes – Conclave

20

- Hugh Grant – Heretic

21

22

Mejor Actriz

23

- Cynthia Erivo – Wicked

24

- Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

25

- Marianne Jean-Baptiste – Hard Truths

26

- Angelina Jolie – Maria

27

- Mikey Madison – Anora

28

- Demi Moore – The Substance

29

30

Mejor Actor de Reparto

31

- Yura Borisov – Anora -

32

Kieran Culkin – A Real Pain

33

- Clarence Maclin – Sing Sing

34

- Edward Norton – A Complete Unknown

35

- Guy Pearce – The Brutalist

36

- Denzel Washington – Gladiator II

37

38

Mejor Actriz de Reparto

39

- Danielle Deadwyler – The Piano Lesson

40

- Aunjanue Ellis-Taylor – Nickel Boys

41

- Ariana Grande – Wicked

42

- Margaret Qualley – The Substance

43

- Isabella Rossellini – Conclave

44

- Zoe Saldaña – Emilia Pérez

45

46

Mejor Actor/Actriz Joven

47

-Alyla Browne – Furiosa: A Mad Max Saga

48

- Elliott Heffernan – Blitz

49

- Maisy Stella – My Old Ass

50

- Izaac Wang – Didi

51

- Alisha Weir – Abigail

52

- Zoe Ziegler – Janet Planet

53

54

Mejor Director

55

- Jacques Audiard – Emilia Pérez

56

- Sean Baker – Anora

57

- Edward Berger – Conclave

58

- Brady Corbet – The Brutalist

59

- Jon M. Chu – Wicked

60

- Coralie Fargeat – The Substance

61

- RaMell Ross – Nickel Boys

62

- Denis Villeneuve – Dune: Part Two

63

64

Mejor Película Animada

65

- Flow

66

- Inside Out 2

67

- Memoir of a Snail

68

- Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

69

- The Wild Robot

70

-Mejor Comedia

71

- A Real Pain

72

- Deadpool & Wolverine

73

- Hit Man

74

- My Old Ass

75

- Saturday Night

76

- Thelma

77

78

Mejor Película Extranjera

79

- All We Imagine as Light

80

- Emilia Pérez

81

- Flow

82

- I’m Still Here

83

- Kneecap

84

- The Seed of the Sacred Fig