Céline Dion y Lady Gaga cantarán en los Juegos Olímpicos de París

Y es que para sorpresa de muchos, la aclamada artista canadiense, quien popularizó su interpretación de My Heart Will Go On para la famosa película Titanic (1998), podría convertirse en la máxima estrella invitada a la jornada. Aunque los rumores apuntan a que no cantaría sola, pues Lady Gaga la acompañaría en dueto.

La expectativa de que Dion podría asistir a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de 2024 en París había empezado a circular en los últimos días, e incluso el simple rumor bastaba para entusiasmar a la gente.