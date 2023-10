Britthany Marroquín responde a quienes critican su mirada

Y es que Britthany no solo posee una pasarela perfecta, sino que además, su belleza física, su oratoria y su mirada penetrante la hicieron entrar en el ansiado top 20 de finalistas, un logro para Honduras por segundo año consecutivo.

Pero la mirada retadora y segura de Britthany causó polémica, pues muchas personas dijeron en redes sociales: “Es bella, pero su mirada es muy fuerte”, “No me gusta su mirada, se ve extraña”, entre otras cosas.

“Yo siempre he hecho eso, es más, a mí me han dicho mis directores: ‘No hagas eso, no hagas eso...’, por más que yo intente, no puedo”, comenzó explicando la hermosa catracha.

Luego, agregó que “es algo que a mí me sale natural. Quería aclararles eso porque no todos somos perfectos y todos tenemos nuestros defectos, pienso que deberían entender un poquito eso, espero que lo entienda... eso no lo puedo controlar”.

“Yo he estado por más de un año... bueno, todo este tiempo me han dicho, pero es algo que me sale natural, quería aclarar ese punto”, añadió.

De inmediato, muchos de sus seguidores le agradecieron por no dejar que esos comentarios afecten su confianza y su buen desempeño.