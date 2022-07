“Balance previo” recorre la poesía de José Antonio Funes

”Mi poesía surgió en un contexto muy difícil para la historia de Honduras, siendo la libertad uno de los ejes principales de la escritura. En aquel momento vivíamos un ambiente asfixiante en todo sentido, pero paradójicamente había mucha producción poética, quizá a manera de pronunciación. Fueron pocas las obras que lograron salvarse de esa época”, recordó.

Por su parte, Madrid destacó la participación constante del poeta Funes en el marco del festival, y a su vez reconoció el valor de sus escritos como autor hondureño. “’Balance previo’ ofrece un recorrido por una de las voces más extraordinarias de nuestra poesía”, acuñó el director.

Como una retrospectiva a esos inicios que han marcado su carrera, el autor mencionó no haber identificado una línea divisoria entre sus libros. “Desde el primer hasta el último poema, mi compromiso es con la literatura. Para mí, lo ético y lo estético son valores que deben marchar juntos”, sostuvo.

Además, recordó los días en que trabajaba como bibliotecario en la universidad, mientras estudiaba la carrera de Letras. “Aunque prácticamente yo surjo en un contexto donde algunos nombres de la poesía hondureña casi que se imponían, yo me sentía muy cómodo leyendo a nuevas voces, nuevos temas, nuevos contextos, que me enseñaron a a enriquecer mi lenguaje. No había libro de poeta extranjero que no pasara por mis manos.”, compartió.

La presentación concluyó con una lectura de ese “Balance previo” que hace de la pluma de su autor un regalo a sus lectores. “Entregar un producto mediocre es faltarle el respeto al público, por eso me he preocupado por publicar menos libros, pero más poesía”, finalizó.