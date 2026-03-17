Bad Bunny y reguetón: La deuda saldada de Laura Pausini con Latinoamérica

Los Ángeles, Estados Unidos.- Laura Pausini tenía pendiente en sus más de 30 años de carrera homenajear a la música en español, una deuda que salda con 'Yo Canto 2', álbum de versiones de clásicos y temas modernos en el que igual se atreve con 'Turista' de Bad Bunny que con 'Por qué te vas' de Jeanette con base de reguetón. "He aprendido más de mi familia latinoamericana y española que de las otras, porque he vivido más tiempo ahí", justifica en una charla con EFE tras la publicación del disco, "un homenaje" a los cantautores que le han dejado "huella", con temas de cada uno de los países hispanohablantes por los que pasó con su primer disco. La simiente está en 'Yo canto', que lanzó hace justo 20 años y en el que reinterpretó clásicos de la música en italiano en castellano para darla a conocer al mundo. Con la misma motivación comenzó a trabajar en esta secuela. "Me di cuenta de que algo no funcionaba, me sentía insatisfecha", confiesa, antes de relatar que durante un viaje en coche sonó 'Turista' de Bad Bunny y el proyecto dio un giro.

"Quería hacer una demo (de ese tema) pensando que no saldría nunca, pero ahí me di cuenta de que en 'Yo canto' había querido homenajear a los cantautores con cuya música había crecido. Pero, en realidad, desde mis 18 años, a mí me han influido más los otros", explica quien en 2023 se convirtió en la primera italiana en ser distinguida como Persona del Año de los Latin Grammy.

Una Pausini 'indie' por Izal

Una de las mayores curiosidades del repertorio, en el que aborda 'Mariposa Teknicolor' de Fito Páez, 'Hasta la raíz' de Natalia Lafourcade', 'Hijo de la luna' de Mecano o 'Cuando nadie me ve' de Alejandro Sanz, es su versión del 'Por qué te vas' que José Luis Perales escribió para Jeanette. "Fue una de las pocas canciones que no conocía antes de hacer el disco", señala. Fue un "amigo de Madrid" el que se la recomendó y empezó a trabajar con ella, "respetando la versión original, pero intentado al mismo tiempo que fuera más contemporánea, con un toque de sonido latino". Después de probar con varios sonidos, su marido, el productor Paolo Carta, le mostró una versión con una guitarra "años 60", pero ritmo de reguetón. "Debo decir que, aunque no soy una gran fanática de ese estilo, hay canciones que me impactan y esta versión me encanta", añade, "muy contenta también de la reacción de Jeanette". "Fue muy dulce, muy cariñosa conmigo y espero poder cantarla en vivo con ella muy pronto", destaca. Otra de las sorpresas es que cante una canción del 'indie' español como 'Pausa' del grupo Izal junto a su vocalista y autor, Mikel Izal, un tema que descubrió en la etapa en España de su participación en el concurso 'Factor X'. "Es una de mis canciones preferidas de todo el repertorio en español del mundo y es mi canción favorita del disco", destaca de un tema con el que además se muestra "un poco indie y al mismo tiempo un poco rock". "Porque eso representa una parte de mi alma muy verdadera", asegura. Como otro homenaje a España, por primera vez arrancará en este país la gira mundial en la que cantará estas canciones y sus grandes éxitos.

Sin palabras ante Eurovisión

Después de varias ofertas y de nunca sentirse "a la altura", por fin en este 2026 accedió a ser la presentadora del Festival de Sanremo durante sus cinco noches, el mismo festival que la encumbró con 18 años y con 'La soledad', pero en el que existe "una presión muy fuerte", así que acudió en busca de consejo de quien fue presentador y director artístico de aquella edición, Pippo Baudo. "¿Por qué te lo preguntas? Estás lista, tienes que hacerlo", respondió Baudo, que falleció solo unos meses después. "Fue mi padrino y sentí que tenía que hacerlo por él; todas las noches sentí como si su mano me tocara el pelo, algo típico suyo", cuenta. Pausini ya había presentado en 2022 otro gran festival, Eurovisión, aunque entonces el espíritu de ese concurso, sentido por muchos como espacio seguro y de tolerancia, era muy diferente al que parece respirarse de cara a su próxima edición con la salida de España y otros países por la permanencia de Israel pese al genocidio en Gaza. ¿Se ha roto ese espíritu? "El año que yo lo presenté, Rusia no fue incluida. Ya hemos vivido esa experiencia. Es muy difícil contestar porque puede causar polémicas con cualquier cosa que diga y estoy presentando un disco cuya frase principal es: 'Hacemos la música y no la guerra'", responde cauta.