Alfonso Obregón, voz de ‘Shrek’, ya había hablado sobre la acusación en su contra

Agregó que “lo único que hice fue decirle a una niña en un ejercicio ‘abre tu c...’ esa fue mi agresión sexual, como a mí me hizo mi maestra de canto, como me hicieron mis maestros de actuación, para ellos fue agresión sexual”.

De igual manera, Obregón aseguró que el padre de la joven lo amenazó. “Después el abogado, que es su papá, se dedicó a mentir, que yo le que yo le pellizque los glúteos, que yo le puse las manos en el pecho, que a otra niña le metí la mano en la ingle, o sea una bola de mentiras. Me amenazó el señor, me dijo que sabía dónde vivía y que me tenía localizado”.

Obregón, tras su captura, fue trasladado hasta el Reclusorio Norte, donde permanecerá hasta la siguiente audiencia, según se conoció.