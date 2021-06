Ed Sheeran se convertirá en la nueva imagen de TikTok

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con el objetivo de convertirse en la nueva imagen y embajador glogal, el cantante Ed Sheeran habría firmado un jugoso contrato con la plataforma de videos TikTok, según filtraciones recientes.

La labor de Sheeran con la firma asiática ayudaría a consolidar el mercado de la aplicación en las redes sociales e incluso a llegar a nuevos públicos que todavía se rehúsan a incorporarla en sus rutinas diarias.

Hasta el momento, no se han brindado con exactitud los detalles económicos del contrato. Sin embargo, el diario The Sun reveló que la empresa matriz de TikTok -la compañía china ByteDance- no ha tenido reparo alguno al ofrecer una gran cantidad de dinero para asegurar el fichaje del músico inglés: uno de los más rentables y éxitosos de las últimas dos décadas.

El periódico también señaló que el intérprete habría estado grabando un 'proyecto secreto' en Londres que propablemente estaría relacionado con el anuncio para promocionar sus nuevas responsabilidades como el rostro de la aplicación. Al parecer, una de las metas estaría encaminada a atraer a más artistas emergentes para que den a conocer sus creaciones y producciones a través de TikTok.

"TikTok es un importante trampolín para los nuevos artistas y Ed lo sabe muy bien. Por eso ha querido involucrarse en la firma, tanto en la publicidad como en sus próximas estrategias comerciales. Está muy emocionado con este reto", declaró una fuente de su entorno a The Sun.

