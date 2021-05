Los Oscar fijan su próxima fecha para marzo de 2022

El año pasado, la academia extendió la ventana de elegibilidad hasta febrero y canceló eventos no televisados como los Premios de los Gobernadores y el almuerzo para los nominados debido a la pandemia. Todos esos adornos están de nuevo en el calendario, con los Premios de los Gobernadores programados para el 15 de enero y el almuerzo para el 7 de marzo. Las nominaciones se anunciarán el 8 de febrero. Foto: AP

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La planificación ya comenzó para la 94ta edición de los premios Oscar, que se realizará el 27 de marzo de 2022, dijeron el jueves la academia de cine y la cadena ABC.



Después de un año de disrupción, innovación y ratings catastróficamente bajos, los Premios de la Academia esperan volver a la normalidad. El espectáculo regresará al Teatro Dolby para su transmisión por la ABC y la ventana de elegibilidad se cerrará una vez más al final del año calendario.

El año pasado, la academia extendió la ventana de elegibilidad hasta febrero y canceló eventos no televisados como los Premios de los Gobernadores y el almuerzo para los nominados debido a la pandemia. Todos esos adornos están de nuevo en el calendario, con los Premios de los Gobernadores programados para el 15 de enero y el almuerzo para el 7 de marzo. Las nominaciones se anunciarán el 8 de febrero.



Sin embargo, la academia acotó que las fechas están sujetas a cambios. La organización también reconoce que el negocio del cine aún se ve afectado por la pandemia y extendió la elegibilidad del streaming adoptada el año pasado para la temporada de premios de 2021. Eso significa que las películas no necesariamente tienen que exhibirse en cines para calificar y pueden debutar en servicios de streaming o video a la carta (on demand).



La fecha de finales de marzo es mucho más tarde de lo habitual para la entrega de premios más grande de Hollywood. Originalmente, la 94ta edición iba a ser el 27 de febrero, pero ese mes está repleto de otros grandes eventos en vivo, como los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 y el Super Bowl.

La audiencia de la 93ra edición de los Oscar, que se llevó a cabo en la estación de trenes Union Station de Los Ángeles a fines de abril, fue de menos de la mitad de su mínimo anterior, con tan solo 9,85 millones de espectadores sintonizando para ver a “Nomadland” ganar el premio a la mejor película. Estuvo a la par de otras premiaciones durante la pandemia: tanto los Globos de Oro (6,9 millones de espectadores) como los Grammy (9,2 millones) registraron sus menores índices de audiencias.



Y el próximo año será diferente sin los Globos de Oro, que generalmente se emiten a principios de enero. NBC dijo a principios de año que no emitirá los Globos de Oro en 2022 en medio de polémicas y solicitudes de reformas dentro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que otorga estos premios.

