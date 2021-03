El sello de Adrián Guerra en "El camino de Xico", una película animada de Netflix

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "El camino de Xico" es una de las más recientes películas animadas estrenadas por Netflix, y que cuenta con el talento del hondureño Adrián Guerra.



Guerra, es uno de los nombres referentes de la animación en Honduras, que tras un proceso que lo llevó a ganar con el cortometraje “Xico y el espejo” el primer lugar de un festival de cortos en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, finalmente quedó dentro del equipo de animación que le dio vida a "El camino de Xico".



En esta entrevista Adrián Guerra comparte un poco sobre sus principios en la animación, la experiencia de la película de Netflix y otros detalles de su trabajo.





Un sueño de la infancia

La animación es algo que le atraía desde su infancia, ¿cómo recuerda su percepción de este género en ese tiempo cuando soñar era el primer paso?



Creo que para los niños la animación es un mundo de fantasía donde ellos aspiran a ser como los personajes que ven, yo, sin embargo, me sumergía en ese mundo aspirando ser como las personas que los hacían y así poder dar vida a mis propias ideas.





“Oscuro cardinal” (2008), de Adrián Guerra, fue el primer cortometraje de animación realizado en Honduras.





“Oscuro cardinal” es un corto que marcó no solo su trayectoria, sino también la apertura del cine animado en el país, ¿cómo definiría los procesos previos y posteriores a esta obra de animación?



Como toda producción de cine, conlleva un arduo trabajo anticipado, primero que todo la idea, para en esa época me había impactado mucho cómo niños habían sido utilizados en la guerra, es allí que pensé que este sería un buen tema para desarrollar en un metraje, aquí decidí aplicar lo que aprendí en mi pasantía en Japón, haciendo todos los procesos que se manejaban en el estudio: guión, story board, diseño de personajes, escenografías, etc.



Realmente el desarrollo de este corto fue una decisión muy importante, ya que tuve que retirarme de mi trabajo por tres meses para poder trabajar en el mismo por completo.



Fue una decisión difícil para el momento, por lo que trabajé en el mismo hasta por 18 a 20 horas diarias muchas veces, porque tenía fecha límite.



Como todo artista, quise aportar más a la obra, pero los recursos tanto de tiempo como de equipo no eran los idóneos.



Gracias a Dios lo que viene posterior a su realización ha sido muy gratificante, puesto que aparte de ser acreedor de premios y menciones internacionales, me permitió tener mis primeros contactos con estudios internacionales de calibre mundial, principalmente en DreamWorks Animation.





El hondureño fue parte del equipo de trabajo de la película de Netflix “El camino de Xico”, que ya está disponible en la plataforma.







La experiencia en Netflix

Ahora, Netflix estrenó “El camino de Xico”, ¿qué nos puede contar sobre la experiencia vivida hasta llegar a esta cinta?

Bueno, antes de poder trabajar en este proyecto, todo esto comenzó cuando fui acreedor del primer lugar en un festival de cortos enmarcado dentro del Festival Internacional de Cine de Morelia con el cortometraje “Xico y el espejo”, aquí empezó la aventura, ya que posterior al cortometraje, trabajamos en otros proyectos con el personaje de Xico, elaboré unos pilotos para una serie de cortos que luego decidieron se convirtieran en película, y gracias a todo este trabajo previo logramos entrar en el proyecto.



¿Qué implica una oportunidad como esta, mostrar su trabajo en una de las compañías de streaming más fuertes del mundo?

Esto realmente es resultado del trabajo diario que hacemos, día a día me esfuerzo por dar lo mejor de mí, tanto en mi trabajo personal como en el de mis colaboradores, tenemos metas muy sólidas por las cuales trabajamos a diario y el tener este tipo de logros es lo que nos da satisfacción, porque aunque sea duro el camino, sabemos que estamos en buena dirección, es un orgullo para mí como artista y como director de un grupo de talentos, y, asimismo, como hondureño, saber que con nuestro trabajo enaltecemos al país.



¿Cuáles son las libertades que le permite la animación?

Las posibilidades en la animación son infinitas, ya que a nivel de creación son muy amplias, realmente los límites están en la imaginación, por un lado, y por otro, y el más importante, en la capacidad de tener la inversión necesaria para levantar un proyecto de este tipo.



¿Cuál es la primera barrera mental que hay que superar para hacer animación?

Creo que cuando te gusta y amas hacer algo no pueden haber barreras, si bien es cierto existen múltiples situaciones que te dificultan el camino, el solo deseo de ver cumplida tu meta debe ser el aliciente diario.





Antes de “El camino de Xico”, Guerra hizo el cortometraje “Xico y el espejo”, con el que ganó el primer lugar en un festival de cortos enmarcado dentro del Festival Internacional de Cine de Morelia (México).







Una carrera de esfuerzos

Es de todos sabido que el cine se realiza gracias a los esfuerzos particulares de directores y productores, pero en cuanto al cine animado, cuando no es un género regularmente explorado en Honduras, ¿se siente aún más ese desamparo?



Ciertamente el cine en Honduras es incipiente apenas, en el área de la animación es más nuevo en cuanto al surgimiento en nuestro país, si hablamos del apoyo en ambas áreas es casi nulo, lo que nos queda es seguir aportando nuestro esfuerzo y trabajo ya que hasta los momentos a pesar de que todo ha sido esfuerzo personal hemos visto que el fruto es lograr trascender fronteras, de esta manera esperamos crear un precedente para mejorar el apoyo al cine en el país.



¿Cuáles son las oportunidades y logros más importantes que ha tenido en su trabajo?

Sin duda, son muchas las oportunidades que mi trabajo me ha permitido disfrutar, como el lograr realizar la pasantía en Japón en una de las empresas más reconocidas en la animación a nivel mundial, el haber realizado uno de los primeros cortometrajes animados en Honduras y que haya tenido relevancia tanto nacional como internacional, siendo uno de los que forma un precedente en el cine de animación en el país.



Asimismo, el ser partícipe en la realización de campañas publicitarias de mayor impacto a nivel nacional, sin mencionar las veces que gracias a los atributos de mi trabajo he participado en distintas producciones tanto comerciales como artísticas a nivel internacional.



Realmente podría enumerar algunas otras más, pero algo que realmente es uno de los logros más importantes en mi trabajo es saber que día con día doy lo mejor de mí.







XICO y el Espejo final from adrianguerra on Vimeo.

En cuanto a proyectos personales los llevo siempre de la mano de mi trabajo en publicidad, actualmente trabajo en dos cortometrajes muy interesantes y a la vez un largometraje que está en proceso y espero que pronto vea culminadas todas sus etapas.Creo que en el día a día de mi trabajo he podido abarcar casi todas las áreas tanto del cine como de la televisión.En mis proyectos personales he tenido el placer de desempeñarme en cada una de ellas, desde dirección de fotografía, escenografías, couching actoral, guión, creación de storyboards y animación 2D y 3D hasta efectos especiales, etc.En fin, en nuestro medio toca multiplicarse para poder cubrir todas las áreas que conlleva la producción audiovisual, ya que en mi haber he logrado dirigir proyectos tanto animados como filmados, comerciales y artísticos.Sin embargo, hay un área que realmente soñaría poder trabajarla y es el stagecraft, que es la nueva tecnología de sets virtuales que se está aplicando ahora en el cine. En mis proyectos donde combino filmación de personajes reales y escenarios 3D sería ideal para acelerar la producción.A medida que podamos ir mostrando más producciones fuera de nuestras fronteras se podrá exponer en mejor medida que Honduras es capaz de exportar trabajo intelectual y artístico, en este sentido depende mucho del apoyo que tengamos de manera interna para poder desarrollar nuestros proyectos y que este apoyo sea abierto y que todos podamos tener acceso al mismo.