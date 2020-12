Immortals Fenyx Rising una epopeya de dioses y monstruos

Tegucigalpa, Honduras

Desde su presentación en el E3 de 2019, Immortals Fenyx Rising (antes conocido como God & Monsters) captó la atención por su carisma e impactante ambientación mitológica.



Ahora el juego ya es toda una realidad y tras su lanzamiento en PC, Xbox One, Xbox Series X/S , PS4, PS5 y Nintendo Switch, hemos jugado el juego al completo y analizamos todos sus aspectos para ver si el juego está a la altura de lo que vimos en su primera presentación.



Immortals Fenyx Rising es un juego de aventura, acción y RPG a mundo abierto ambientado en una atmósfera de mitología griega y con elementos que podremos reconocer de títulos recientes de Assassins Creed, además de un mapa que nos evocará al Breath of the Wild de la saga The Legend of Zelda.



No obstante, a pesar de decir que la inspiración proviene de diversas fuentes, el juego nos propone una historia original y con personalidad.



El juego se desarrolla en un mundo lleno de míticas leyendas griegas. Desde historias y personajes familiares (como Zeus) hasta opciones más oscuras, el juego está lleno de referencias y reinterpretaciones de esta mitología clásica. Todo el juego se centra en formar una alianza con cuatro dioses griegos para derrotar al temible Titán Typhon.



El hilo conductor de aventura lo llevará Zeus y Prometeo quienes serán los narradores y te ayudan a completar y entender la historia, igualmente reaccionan a las acciones de Fenyx (Ya sea Él o Ella ya que puedes elegir el género de tu personaje) y nos brindarán algunos momentos realmente memorables.

El juego se luce también en sus mecánicas de juego.







Cada dios tiene una historia única sobre la relación entre Zeus y su padre, y aprenderás mucho sobre quiénes son y cómo se convirtieron. El dios de la guerra se ha convertido en un pollo, Afrodita se ha convertido en un árbol, Hefesto se ha convertido en un autómata y Atenea se ha convertido en una niña. Cada vez que te encuentres con un dios, te atraerá inmediatamente su historia, que se va narrando en la marcha.



Tu principal objetivo es restaurar la esencia de los dioses encontrados. Cada dios está atado a un área específica. Después de escalar su estatua, te embarcas en una línea de tareas que puede completar varias tareas, y estas tareas nunca seguirán un patrón general. Es posible que debas resolver un puzzle, luego luchar contra algunos enemigos, todo esto con alta variedad pero siempre combina elementos, por lo que no hay dos caminos iguales.



En cuanto al sistema de combate es uno de los puntos mejor logrados del juegos. Al presionar el botón RB, atacará con una espada, mientras que el gatillo derecho podrás usar tu hacha. Una evasión o parada exitosa ralentizará el tiempo y abrirá una pequeña ventana de tiempo para causar más daño.





Cuando comienzas a integrar todos los poderes divinos, la batalla es más vistosa aún. Puedes levantar la lanza del suelo, cargar al enemigo rápidamente, usar el todopoderoso martillo para causar un enorme daño y engancharte al enemigo para lanzar un ataque cuerpo a cuerpo.



Por otro lado tenemos el aspecto gráfico, desde sus cinemáticas, pasando por el diseño de personajes hasta su majestuoso mundo abierto de temática griega, es una gran experiencia gráfica de calidad que sin importar la plataforma donde la ejecutes se desplegará con gran calidad.



Para concluir podemos decir que Immortals Fenyx Rising marca un gran debut, un juego de aventura que disfrutarán de principio a fin con su mecánicas de juegos y espectacular historia. Un título que cumple por todo lo alto con lo prometido y se convierte en una de las grandes sorpresas de esta temporada en los videojuegos.