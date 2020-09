¿José José, "El príncipe de la canción, sigue vivo? Por lo menos en streaming sí  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-A casi un año de la muerte de "El príncipe de la canción", José José sigue vive en cada plataforma de streaming, donde se ha colocado el favoritos de quienes usan Spotify.



“Más de medio millón de jóvenes de entre 18 y 24 años descubrió la música del cantante. Al cierre de 2019, 1.8 millones de personas escucharon por primera vez a José José en Spotify por todo el mundo y más de 300 mil lo escucharon más que a cualquier artista en 2019”, detalló mediante un comunicado.

La música de José José sigue viva en más de 5.6 millones de playlist creadas por miles de usuarios de la aplicación de streaming.



“El legado de José José se mantiene vigente en los jóvenes: el 41% de los oyentes del cantante tiene entre 28 y 44 años, mientras que el 37% tiene entre 18 y 27 años. El 22% son mayores a los 45 años”, informó.

Estos son los cinco países en los que más escuchan a José José

1 México

2 EUA

3 Chile

4 Perú

5 Argentina

Estas son las 10 canciones más escuchadas

1 “El triste”

2 “El último adiós” – versión de varios artistas

3 “Amar y querer”

4 “Gavilán o paloma”

5 “Almohada”

6 “Lo dudo”

7 “Si me dejas ahora”

8 “Vamos a darnos tiempo”

9 “Lo que no fue no será”

10 “La nave del olvido”

