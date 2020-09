BTS conquista el Top 100 en EEUU con "Dynamite”  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Los siete miembros de BTS gritaron al unísono de alegría al escuchar que por primera vez encabezan la lista Hot 100 de Billboard.

“¡Un sueño!”, exclamó el integrante de la banda RM. “Todavía no se siente real”, agregó SUGA hablando en coreano, a través de un traductor. “Estamos muy contentos”.

“Dynamite”, la primera canción de BTS completamente en inglés, debutó en el primer puesto de las listas de popularidad estadounidenses esta semana, convirtiendo a la banda coreana en el primer artista o grupo de su país en lograr la hazaña. La animada canción desplazó de la cima a “WAP”, el atrevido éxito de Cardi B y Megan Thee Stallion.

“Nunca lo esperamos”, dijo RM a The Associated Press sobre el hecho de haber superado a “WAP”. “¡Nunca! Es como la canción del año”.

Pero tener su primer No. 1 parecía inevitable para la banda de chicos de K-pop, que ha seguido teniendo gran éxito en Estados Unidos los últimos años. Han tenido cuatro discos en la cima de la lista de los 200 álbumes de Billboard, lograron tener varios éxitos en el Top 10 del Hot 100 con “Boy With Luv”, “On” y “Fake Love”, y en tan sólo unos minutos han agotado las entradas a sus conciertos en estadios del país que algunas estrellas pop sólo pueden llenar uniendo fuerzas.

Incluso en las ceremonias de premios estadounidenses han pasado de ganar honores como “mejor artista social” a ser nombrados mejor grupo y artista pop, superando a Maroon 5, Imagine Dragons, twenty one pilots, Jonas Brothers y otros. El domingo, en los Premios MTV a los Videos Musicales, se llevaron los cuatro premios a los que estaban nominados.

Al preguntarles sentían que BTS, que lanzó su sencillo debut en 2013, comenzaba a ser más respetado en Estados Unidos, RM dijo: “Definitivamente sentimos eso”.

“Creo que, en el ámbito de la cultura, es muy importante ser familiar. Así que, al principio, creo... que muchos estadounidenses no estaban familiarizados con nosotros. Lucimos diferentes, cantamos diferente, tenemos una coreografía diferente, videos musicales, todo, incluso nuestro estilo de vida. Pero creo que a medida que pasa el tiempo, estamos haciendo estos shows y canciones y conciertos y premios. Creo que mucha gente en el mercado musical estadounidense se está acercando a nosotros de alguna manera”, dijo.

“Creo que es muy bueno y era realmente lo que queríamos”. También podría ser momento de su primera nominación a un Grammy.

“Cuando vemos a los artistas (occidentales) ser nominados al Grammy, dicen: ¡Sí! ¡Sí!”, dijo j-hope mientras se paraba de su silla y levantaba un puño al aire.

“Como Travis Scott”, agregó. “La nominación es significativa incluso para gente (famosa) como ellos. Imaginar que nosotros podríamos ser nominados a un Grammy, sería igual un gran honor y un sentimiento maravilloso”.

Los nominados a los premios Grammy de 2021 serán anunciados más adelante este año.

La gala no incluye una categoría de K-pop, y aunque hay un premio al mejor álbum de world music, no hay una categoría para música internacional. Esas canciones, entonces, competirían en el apartado de mejor interpretación de un dúo o grupo pop, un premio muy reñido, reservado para grandes éxitos y colaboraciones con artistas súper populares.

Pero el éxito de “Dynamite” podría materializarse en una nominación al Grammy para BTS.

“Pensar siquiera en una nominación es emocionante”, dijo j-hope.

“Esperamos que así sea”, dijo RM. “Nadie sabe qué pasará con los Grammy... pero estamos tratando de hacer lo mejor posible”.

Aunque “Dynamite” ha abierto un nuevo territorio para BTS, la canción ni siquiera iba a lanzarse, contó RM. BTS planeaba salir de gira, pero eso cambió por el coronavirus: “La pandemia lo arruinó todo”.

Así que grabaron “Dynamite” para darles a sus aguerridos fans, conocido como el BTS Army, “esperanza y energía positiva”, dijo RM. “Y creemos que realmente tocó sus corazones”.

El grupo que incluye también a Jin, V, Jimin, y Jung Kook, dijo que están ocupados grabando un nuevo álbum. Sienten que han crecido en los siete años que llevan juntos como banda.

“Hemos madurado musicalmente, así como en la forma en que pensamos. También hemos desarrollado un mayor sentido de responsabilidad. Esto nos ha redefinido y estos acontecimientos realmente se reflejan en nuestra música y nuestro baile”, dijo j-hope.

Las edades de los miembros de la banda van de los 23 a los 27 años. El menor del clan, Jung Kook, celebró su cumpleaños esta semana con una buena noticia.

“Recibí la noticia de nuestro No. 1 en la lista Hot 100 el día de mi cumpleaños, así que fue realmente una celebración tras otra”, dijo. “Fue increíble”.