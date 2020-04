Reik: “Quedarse en casa es una responsabilidad”

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Para el trío mexicano Reik, quedarse en casa durante la contingencia por el coronavirus es “una responsabilidad social”, pero pide no juzgar a quienes no pueden hacerlo por cuestiones de trabajo.



“No es nada más algo afortunado, sino una responsabilidad, es lo que nos toca hacer, nuestra responsabilidad social, quedarnos en casa”, dijo el guitarrista Bibi Marín durante una transmisión en vivo el jueves por YouTube en la que el trío presentó versiones acústicas de sus grandes éxitos como “Me niego” y “Que vida la mía”, además de charlar con fans de múltiples países.



Marín, quien se encontraba en el Caribe mexicano en Playa del Carmen, dijo que ha estado con su esposa y sus hijos haciendo tareas escolares, limpiando su casa, ejercitándose y cocinando, mientras que sólo han salido de casa para comprar su despensa. “Honestamente he sentido que los días me pasan volando. A veces incluso siento que le faltan horas al día”, señaló.

El guitarrista Julio Ramírez se encontraba en San Diego, California, con sus hijos, y el vocalista Jesús Navarro estaba en Nueva York, una de las ciudades más afectadas por la pandemia con más de 51,000 casos confirmados.



“Está muy bien que el mensaje sea quédate en casa porque eso es lo que tenemos que hacer, sobre todo los que podemos”, dijo Julio. “También somos sensibles y entendemos que hay situaciones muy diferentes”.



Pidieron ayudar a la gente de cualquier forma posible, empezando por las personas de nuestro entorno inmediato.



“Busquemos echarnos la mano en vez de juzgarnos, porque de pronto es muy fácil juzgar a la persona que está caminando en la calle y decir ¿por qué no está en su casa? pero no sabemos sus realidades”, dijo Navarro, quien propuso acciones tan sencillas como ir al supermercado por alguna persona de mayor edad para evitar que salga a la calle.



El lunes Reik lanzará el remix de “Si me dices que sí” con Farruko, Camilo y R3hab.

