Muere por coronavirus actor de "Star Wars", Andrew Jack  

LONDRES, INGLATERRA.-El actor Andrew Jack murió este martes por complicaciones después de haber contraido coronavirus, según informó su representante.



El actor, que participó en la reconocida saga de "Star Wars", falleció a los 76 años en un hospital de Londres.



Andrew Jack también era un reconocido entrenador de voz y uno de los más importantes de Hollywood.

De acuerdo con los medios ingleses, Jack estaba trabajando en la nueva película de "Batman", ayudando a Robert Pattinson a poder llegar al tono grave del superhéroe.



La esposa de Jack se encuentra en cuarentena en Australia, por lo que no pudo acompañarlo en el hospital-



"Ella no pudo verlo ni hablar con él al final de su vida y existe la posibilidad de que no se celebre un funeral", comentó Jill McCullough, el representante sobre una situación que se repite en muchos lugares afectados por la pandemia.

