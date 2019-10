Sarita revela que no tenían dinero para el funeral de José José   

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Sarita Sosa, hija menor de José José, reveló que no tenía dinero para el funeral de su padre y que fueron los amigos del cantante quienes le ayudaron.



Durante una entrevista con María Celeste Arrarás, la joven dijo que no tenía dinero pero "estoy eternamente agradecida con sus amigos artistas que están haciendo todo lo posible por ayudarnos a cubrir los gastos, su disquera, Dios sabe como hace las cosas".



También fue consultada sobre si José José le habría dicho cómo quería su funeral. "Me dio una idea, entonces voy a hacer todo lo posible para hacer lo que él quería".

Sarita aseguró que no da detalles sobre ello porque "realmente quiero que sea una sorpresa para el público".



Al ser cuestionada sobre si José José sería cremado o enterrado, la joven -con la voz quebrantada- dijo que "es muy temprano, estamos todavía pensando que sería lo mejor en el principio del proceso".

Esta es la segunda entrevista que brinda Sarita tras la muerte de "El príncipe de la canción", pues un día después del fallecimiento habló con Primer Impacto.



Esta entrevista fue sumamente cuestionada por los fanáticos del cantante mexicano, quienes aseguraron que Sarita finge su dolor.