Kevin Spacey queda en libertad bajo fianza tras ser inculpado de abuso sexual de un adolescente

NANTUCKET, ESTADOS UNIDOS.- El actor estadounidense Kevin Spacey, de 59 años, fue inculpado de abusar sexualmente contra un adolescente de 18 años en julio de 2016, al comparecer este lunes 7 de enero ante un juez de la isla de Nantucket, en Massachusetts.



El actor, que se declaró inocente, quedó en libertad bajo fianza y se le prohibió contactar a la presunta víctima o a su familia. La audiencia duró casi 12 minutos.

El próximo 4 de marzo quedó fijada una nueva audiencia, pero no es necesario que él comparezca personalmente, dijo el juez Thomas Barrett.

Spacey no ha aparecido en la pantalla o en un escenario desde la denuncia de Rapp. El director Ridley Scott incluso sacó a Spacey de su película "All the Money in the World" (2017), y rodó todas las escenas en las que el actor aparecía con otra estrella, Christopher Plummer.



Acusaciones

Ocho personas que hablaron bajo condición de anonimato aseguraron haber sido víctimas de acoso o abuso sexual por parte del actor o haber presenciado comportamientos de esa clase por parte de Spacey, quien desde la pasada semana se encuentra en el punto de mira de Hollywood después de que el intérprete Anthony Rapp le acusara de agresión sexual en un episodio que tuvo lugar en 1986.