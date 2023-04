En esta última visita, “Kosovo” encontró la muerte, aunque muchos detalles sobre la terrible masacre y las últimas horas de vida de las victimas no habían sido reveladas hasta ahora que la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus se internó en las calles de Comayagüela para hablar con los sobrevivientes del Hotel Venecia.

”Nosotros nos damos cuenta ya ahorita que está asesinado que era el hermano del fiscal, entonces, realmente no sé si el el objetivo era él o el objetivo era el otro, porque se supone que había uno que era testigo protegido de no sé qué”, comentó una fuente.

”Eran raros, porque no eran tan viejos, eran jóvenes, pero el chiste es yo conozco varios policías, sí, entonces sé cómo se tratan y sé que hay una palabra que siempre dicen, porque la mencionan entre ellos y ellos la utilizaban, hasta incluso a mí uno de ellos me decía la palabra, pero no me acuerdo precisamente cuál es”, relató el testigo.

”Terminaron pidiendo pisto para irse, entonces vino él y se sacó dinero, pero nos dio dinero a todos, porque él a cada rato mandaba a pedir pisto, no sé a dónde pu..., pero él mandaba a pedir, se lo llevaban, esos tres niños se fueron enojados, miraron de que nos trataba súper mejor a todos nosotros que a ellos que andaban con él, entonces ellos se malearon y le pidieron, entonces vino él y les dio 500, para que fueran a la mier...”.

Luego de la salida de los muchachos, la fiesta continuó en la habitación número 9 por tres largas noches. A diferencia de la hipótesis inicial sobre que los sicarios anduvieron cuarto por cuarto sacando personas, todas las personas estaban en la habitación acompañando a “Kosovo” que presuntamente se iba hospedar por un buen rato.

”Yo estuve bebiendo con ellos, pero no aguanté la loquera de estar tres días sin dormir y nada, me fui para mi cuarto la última noche, ya el día de la masacre recuerdo que una lesbiana, de las que estaba arriba en el último piso que no mataron, me fue a tocar la puerta porque me andaba buscando un hombre, lo recibí”, relató la fuente.

Recuerda bien cada detalle antes del múltiple crimen: “Después subí y me llamó una alera de la habitación ocho, esa man no bebe, solo trabaja y me dijo, perra invitame a comer y cómprame dos Neurobión xr, se río y me dijo, allá siguen loqueando aquellos, ahí estaban todos los que mataron, me metí a saludar a la nueve, a joder a todo mundo porque yo había dormido, ellos andaban a ver... y desvelados, me terminaron corriendo, cagados de risa, de volada me fui a traer las pastillas y la comida”.

Llegó el mediodía del sábado 4 de marzo, Kelvin le dijo a “Kosovo” que tenía que salir un momento, comenzó a bajar las gradas. Cuando ya estaba cerca de la recepción, los sicarios lo interceptaron y lo hicieron subir a la habitación nueve. Después, los criminales se dirigieron donde estaba “Kosovo” para liquidarlo junto con los demás huéspedes.