Por falta de pleno, el TSC no emite resoluciones de responsabilidades

Las responsabilidades confirmadas deben pasar a la Procuraduría General de la República o al Ministerio Público, tarea que no se cumple desde finales de enero ya que tras la renuncia del magistrado Roy Pineda para ocupar el cargo de magistrado de la CSJ el Poder Legislativo no ha nombrado su sustituto.

Empero, la parálisis que vive actualmente el Poder Legislativo le está pasando una enorme factura a la labor del TSC, donde si bien, sigue operando normalmente en cuanto a recibo de denuncias y ejecución de auditorías, por la falta de pleno no está emitiendo resoluciones, ya sea confirmando o desvaneciendo responsabilidades en los casos investigados.

Igual situación pasa en el Tribunal de Justicia Electoral, donde el Legislativo no ha nombrado a los sustitutos de los magistrados fallecidos Ernesto Aguilar Paz y de Gaudy Bustillo quien renunció para ocupar luego el puesto de magistrada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ávila cuestionó que el gobierno hable de una lucha contra la corrupción, de traer organismos internacionales y no entienda que los más importantes es continuar con el fortalecimiento de la institucionalidad.

No solo se está atacando o menoscabando la capacidad de acción del Tribunal Superior de Cuentas, sino también la labor del Ministerio Público, “que sin bien les guste o no, ahí hay una cabeza, pero es un fiscal general que sabiendo que es adversado tampoco puede llevar a carga sus tareas”, lamentó.

Consideró esto como un mal precedente, “un mal trabajo del Congreso Nacional que sin duda por intereses de índole política no se nombran al sustituto. Esto se traduce en el poco interés que tiene el gobierno actual y el congreso actual en la lucha contra la corrupción”.

Las decisiones donde se “aprueban informes, se establecen pliegos de responsabilidad civil o penal, no se pueden dictar porque se necesitan los tres magistrados; los dos que son lo único que hacen es cobrar un salario sin poder realizar sus funciones”, dijo.

A criterio del Félix Ávila, abogado, analista y máster en cumplimiento, fraude y blanqueo, el hecho de que el Congreso Nacional por cuestiones políticas no haya elegido al tercer magistrado al TSC le hace un daño enorme a la institucionalidad, porque este es un ente muy importante para la prevención y lucha contra una corrupción que tanto se pregona.

Según Relaciones Públicas del TSC, confirme que esta entidad está operando normalmente con la salvación de que por falta de pleno no se están resolviendo aquellos casos en que se tiene que emitir una resolución ya sea confirmada o desvaneciendo una investigación.

“Si alguien está acusado de enriquecimiento ilícito, mientras no haya una resolución definitiva del Tribunal Superior de Cuentas no podría ser acusado por el Ministerio Público”, detalló.

De acuerdo con Juan Rafael Rodríguez Cerritos, abogado, exfiscal y docente universitario, resulta último que la Ley Orgánica del TSC no tiene una forma de suplir la ausencia de este magistrado como lo tienen otros órganos colegiados.

Por el momento el desafío del legislativo es ponerse de acuerdo con el nombramiento del nuevo fiscal general y fiscal adjunto, pero con sus acciones de no sesionar no se puede esperar mayor cosa que un irrespeto a los entes legalmente constituidos, dijo Ramírez.

“Siempre lo he dicho, el Tribunal Superior de Cuentas es la primera cadena o eslabón de la impunidad”. En este momento lo único que de alguna manera se está perpetrando ahí es cierta impunidad. A quien afecta en realidad es a la población porque se pierden recursos por el mal manejo de los fondos y posiblemente también la identificación de nuevos delitos.

De suerte en el Tribunal de Justicia Electoral hay suplentes y el órgano puede funcionar, pero todo ello es una afrenta contra la institucionalidad. Con esas actitudes pasivas, con la inanición del Congreso Nacional solo se favorece la corrupción pública porque ya en términos concretos si pasado el tiempo muchos informes no se van a aprobar, los tiempos van a prescribir y cuando asuman los nuevos titulares del TSC las acciones ya Estarán prescritas, reflexionó Ávila.

Además de la situación del TSC, algo similar pasó en la Unidad de Política Limpia cuyos comisionados Javier Francisco Franco, German Francisco Espinal y Alva Benecia Rivera concluyeron el 31 de mayo de 2023 los seis años correspondientes y aunque el Congreso Nacional inició el proceso de nombramiento. de sus sustitutos, la nómina de candidatos seleccionados no fue sometida a votación por el pleno legislativo.

La falta de sesione en el Congreso Nacional (CN) tiene un costo humano y un costo contra la corrupción porque no avanzamos en ese sentido, aseguró Carlos Umaña, diputado por el Partido Salvador de Honduras (PSH).

Manifestó que el mayor costo humano en este momento se ve en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) donde la falta de recursos financieros, producto de la inconstitucionalidad de la ley marco tiene en precariedad a esa institución.

Igualmente, en materia legislativa, Umaña señaló que unos 900 proyectos de ley están prácticamente en el congelador o engavetados. Además, hay alrededor de unas diez leyes fundamentales que deben ser discutidas sobre todo para erradicar la corrupción y allanar la venida de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (Cicih).

Uno de los compromisos para que venga una misión antimafias es que el Congreso Nacional elimine lo que llamamos la carpa de impunidad que arropa a la corrupción.

Teóricamente al regresar a sesiones, también, se tendrá que discutir y aprobar la ley de colaboración eficaz, iniciar la derogación del Código Penal de la impunidad y abordar el tema de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), explicó el congresista.

La Junta Directiva del Congreso Nacional presidida por el partido Libertad y Refundación (Libre) no convoca a sesiones luego no poder imponer al fiscal general, por no contar con mayoría de votos.