Más de L 8,772 millones se dieron en Bono Vida Mejor

Funcionarios del INE comentaron que las autoridades del gobierno anterior pidieron retirar ese indicador de pobreza debido a que era alarmante, pero los datos no se podían esconder, esa era la cifra oficial y así se mantuvo.

Sin embargo, el resultado de la millonaria operación no se tradujo en menos pobreza, ya que -de acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas ( INE )- en 2021 el 74% de los hogares hondureños estaban bajo el umbral de pobreza.

Ella fue una de las miles de beneficiadas con ese programa. La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus comprobó que en el Gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández se invirtieron más de 8,772 millones de lempiras en la entrega de este bono destinado a reducir la pobreza.

En la escuela donde recibía clases el menor le dijeron que ella no tenía necesidad, a pesar de ser madre soltera y no tener empleo permanente para el sustento de su familia.

El bono

En el Gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa, este incentivo para la reducción de la pobreza se llamaba Bono Diez Mil. Lobo cerró su mandato en el 2014 con un 62.8% de hogares hondureños en pobreza.

Cuando Hernández Alvarado asumió la presidencia pasó a llamarse Bono Vida Mejor, invirtiendo millones de lempiras en su distribución a nivel nacional por medio de varias instituciones.

Datos proporcionados a EL HERALDO Plus, por medio de la solicitud de información SOL-SEDIS-161-2022 hecha a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), muestran que en los ocho años del exmandatario se invirtieron en ese bono 8,772,945,699 lempiras.

En promedio se atendieron 249,219 hogares por año, que tenían poblaciones infantiles y escolares hasta el duodécimo grado.

ADEMÁS: Familia de JOH protegió varios bienes previo a aseguramientos

“Yo no sé si eran diez mil lempiras los que me debían dar, yo solo recuerdo que como dos o tres veces me dieron como 3,000”, expresó doña Iris.

La mayor distribución de estos recursos se hizo en el área rural, pues del 2014 al cierre de 2021 en la zona rural la inversión fue de 6.9 millones de lempiras, mientras que en lo urbano la ejecución fue de 1.2 millones de lempiras en el mismo período.

El acuerdo ejecutivo número 022-DP-2013 del 22 de febrero del año 2013 contenía la normativa para el manejo y control del Programa Presidencial de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) Bono Vida Mejor.

En la selección de los beneficiarios y entregas del bono participaba la Sedis, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, el Centro Nacional de Información del Sector Social (Ceniss) y el Programa de Asignación Familiar (Praf).

+: Hay concesiones que quedan amarradas hasta el año 2051

La cobertura del Bono Vida Mejor era nacional, con más énfasis en los municipios, aldeas, caseríos, barrios y colonias con un mayor grado de marginación y concentración de hogares en pobreza y pobreza extrema, según las autoridades.

Los hijos de los beneficiarios debían estar matriculados en centros de educación pública y para los más pequeños los padres debían comprobar que los llevaban a sus controles de salud rutinarios.

TAMBIÉN: Subastan casas contenedores de Lomas del Diamante