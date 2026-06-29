Peligroso pandillero se escapó de Támara y fingió su muerte falsificando documentos

Allí se dieron cuenta que la foto que aparecía en el<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/sucesos/mp-acusa-empleado-rnp-inscribir-defuncion-pandillero-18-vivo-FG30630126" target="_blank"> sistema del RNP de Chévez Cruz no correspondía con la que el Ministerio Público </a>tenía en un archivo, que evidenciaba que ya había estado en prisión y que había sido condenado por sus antecedentes.Los fiscales y agentes comenzaron a indagar sobre lo que estaba pasando, detectando que Chévez Cruz suplantó la identidad de otra persona. Ya lo había hecho en otras ocasiones, solo que esta vez fingió su muerte para poder circular en libertad.Fue entonces cuando comenzó la investigación para esclarecer quiénes lo ayudaron a obtener un acta de defunción estando vivo. Ese delito se suma a los que ya están en su historial: extorsión, tráfico de drogas y otros conexos.Cuando las autoridades buscaron la información en el RNP se logró detectar que el usuario mediante el cual se efectuó la inscripción del acta de defunción fue el de Julián Moisés Galo Maldonado, un jugador del cuestionado equipo del Registro Nacional de las Personas (RNP), que después se pasó a llamar Real de Minas.Él habría facilitado el trámite. Este caso expone lo vulnerables que pueden ser los sistemas del RNP y la corrupción en el sistema de justicia, pues no es la primera vez que ocurre.Este caso es parecido al del narcotraficante Nery Orlando López Sanabria, quien simuló su muerte y también fue inscrito en el RNP, luego adoptó la identidad de Magdaleno Meza Fúnez, asesinado en 2019 en la cárcel conocida como “El Pozo”, en Ilama, Santa Bárbara.Galo Maldonado fue capturado el lunes 11 de mayo de 2026 en una operación dirigida por el Centro Antipandillas Transnacional (CAT), adscrito a la ATIC; en su defensa aseguró que no tenía nada que ver con los hechos que les estaban incriminando.